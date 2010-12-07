Чешский премьер: переходить на евро сейчас было бы глупостью

Правительство Чехии не будет устанавливать срок перехода на евро, заявил премьер-министр страны Петр Нечас в интервью Чешскому телевидению.

По его словам, нынешнее коалиционное правительство Чехии не собирается устанавливать конкретный срок перехода страны на единую европейскую валюту. Чешский премьер подчеркнул, что с момента вступления Чехии в Европейский Союз еврозона серьезно изменилась. Нечас считает, что в ближайшие годы Праге будет выгоднее использовать чешскую крону.

"Переходить на евро сейчас было бы экономической и политической глупостью", - цитирует главу правительства Чехии РИА "Новости".

При этом Нечас особо подчеркнул, что "не в интересах Праги распад еврозоны".