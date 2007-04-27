Российский спикер предложил разорвать дипломатические отношения с Эстонией
Сенаторы поддержали единогласно
Совет Федерации примет заявление в предложением разорвать дипломатические отношения с Эстонией за надругательство над памятником Воину-освободителю, сообщает РИА Новости.
С таким предложением выступил спикер Совета Федерации Сергей Миронов на заседании палаты в пятницу.
"Хватит издеваться над мертвыми, над памятником погибшим во Второй мировой войне", - сказал Миронов и предложил принять специальное заявление Совета Федерации в связи "с демонтажом и надругательством над памятником освободителям в Таллине".
Это предложение было встречено аплодисментами в зале, сенаторы поддержали его единогласно.
Совет Федерации поручил комитету палаты по международным делам подготовить заявление, чтобы принять его сегодня.
В заявлении Совет Федерации предложит президенту России разорвать дипломатические отношения с Эстонией.