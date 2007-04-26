Талибы утверждают, что бен Ладен жив и стоит за покушением на Чейни

Один из лидеров экстремистской группировки "Талибан" Мулла Дадулла утверждает, что глава международной террористической сети "Аль-Кайеда" Усама бен Ладен жив и стоит за покушением на вице-президента США Дика Чейни в Афганистане в феврале с.г., сообщает Associated Press.

"Слава Аллаху, он жив. Мы получаем актуальную информацию от него. Он планирует операции в Афганистане и Ираке", - заявил мулла Дадулла в интервью телеканалу Al-Jazeera.

"Вы можете вспомнить операцию на базе Баграм, которая была нацелена на высокопоставленного американского чиновника. Эта операция была результатом его мудрого планирования. Он (бен Ладен) спланировал эту операцию и направлял нас. Операция оказалась успешной", - добавил представитель талибов.

Напомним, что 27 февраля с.г. террорист-смертник привел в действие взрывное устройство при входе на базу Баграм в Афганистане, где в этот момент находился Д.Чейни, прибывший для встречи с командованием контингента США и президентом Афганистана Хамидом Карзаем. Движение "Талибан" взяло на себя ответственность за этот теракт, в результате которого погибли 23 человека, главным образом мирные жители; американский вице-премьер не пострадал, поскольку находился внутри базы на безопасном расстоянии.

Что же касается У.бен Ладена, то американцы и их союзники по-прежнему не уверены, что он жив. Эксперты, впрочем, утверждают, что главарь террористической сети до сих пор скрывается то ли в Афганистане, то ли в Пакистане, но не выходит в телеэфир, опасаясь покушения американских спецслужб.

По данным спецслужб США, последний раз обращение бен Ладена появилось в эфире 29 октября 2004 года. С тех пор о нем ничего не известно.

За информацию, которая поможет поймать или уничтожить Усаму бен Ладена, Государственный департамент США, Ассоциация пилотов американских авиалиний и Ассоциация авиаперевозчиков США обещают 27 миллионов долларов.

РБК