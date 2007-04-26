Во время обыска в собственной квартире застрелилась экс-министр Польши

Застрелилась бывший министр Польши по Строительству. Барбара Блида покончила с собой во время обыска в собственной квартире, сообщает 5 канал

Пока полиция искала в ее помещении доказательства причасности к одному из коррупционных скандалов, она зашла в ванную комнату и выстрелила себе в грудь.

Польские стражи порядка заявили, что ее подозревали в даче взяток. Блида занимала должность министра строительства в правительстве социал-демократов с 1993-го по 1996-й год. После этого она возглавляла строительную компанию.