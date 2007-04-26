Во время обыска в собственной квартире застрелилась экс-министр Польши
08:30, 26 апреля 2007Мир
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Барбару Блиду подозревали в коррупции
|Барбара Блида. Фото AFP/USAtoday
Пока полиция искала в ее помещении доказательства причасности к одному из коррупционных скандалов, она зашла в ванную комнату и выстрелила себе в грудь.
Польские стражи порядка заявили, что ее подозревали в даче взяток. Блида занимала должность министра строительства в правительстве социал-демократов с 1993-го по 1996-й год. После этого она возглавляла строительную компанию.
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