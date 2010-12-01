Россия не видит причин возобновлять переговоры о Приднестровье

Россия пока не видит причин для возобновления переговоров в формате «5+2» по урегулированию Приднестровского конфликта в формальном режиме.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня журналистам Посол России при ЕС Владимир ЧИЖОВ.

«Когда мы слышим тут, в Брюсселе, что необходимо возобновить встречи (в формате) «5+2» в формальном режиме, и это сразу решит все проблемы, если у нас будут формальные встречи, а не неформальные», - сказал посол.

«Нам нужны слушатели на обоих берегах Днестра, ответственные и способные вносить свой вклад, что сложно было ожидать до выборов в Молдове», - добавил В.ЧИЖОВ.

Как сообщал УНИАН, ЕС уже неоднократно призывал всех участников процесса к возобновлению переговоров по урегулированию Приднестровского конфликта в формальном режиме.

Формат «5+2» предполагает участие в переговорах двух конфликтующих сторон: Молдову и Приднестровье, трех посредников: Россию, Украину и ОБСЕ, а также двух наблюдателей – США и ЕС.

Переговоры в формальном режиме в этом формате не проводятся уже более года.

Вместе с тем, по итогам 14-го саммита Украина-ЕС, который состоялся 22 ноября, Украина и Европейский Союз заявили, что выступают за возобновление переговоров в формате “5+2” для урегулирования Приднестровского конфликта.