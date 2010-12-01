Россия, Беларусь и Казахстан вступят в ВТО каждая отдельно

Россия и ЕС накануне саммита, который состоится 7 декабря в Брюсселе, планируют подписать меморандум по результатам переговоров в рамках присоединения России к Всемирной торговой организации (ВТО).

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил сегодня журналистам в Брюсселе Посол России при ЕС Владимир ЧИЖОВ.

«Мы надеемся на подписание меморандума по этому вопросу», - сказал он.

Посол отметил, что подписание Меморандума будет свидетельствовать о завершении двусторонних переговоров между Россией и Евросоюзом о присоединении к ВТО.

В.ЧИЖОВ также подчеркнул, что, несмотря на созданный Россией, Беларусью и Казахстаном Таможенный союз, каждая страна-член этой организации ведет переговоры по вступлению в ВТО самостоятельно, хотя и координируют свои позиции.