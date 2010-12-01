В Польше уже жалеют, что в свое время защищали Украину?

Улучшение польско-российских отношений, которого добиваются политики правящей в Польше «Гражданской платформы» (РО), не повлечет ухудшения польско-украинских отношений.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал советник Президента Польши Бронислава КОМОРОВСКОГО Роман КУЖНЯР на конференции, посвященной польско-российскому сотрудничеству, в Варшаве.

Эксперт сказал, что сформированное РО в конце 2007 года правительство не связывает улучшение отношений с Россией с автоматическим ухудшением сотрудничества с Украиной или наоборот, что, по его мнению, имело место раньше.

«Думаю, что новое (польское) правительство старается смотреть на польско-российские отношения - что всегда считал правильным – в контексте отношений с нашими другими соседями автономно”, - сказал он, отвечая на вопрос УНИАН.

Аналитик отметил, что предыдущая политика не принесла реальной пользы ни Польше, ни Украине.

„Таким показательным примером поражения нашей проукраинской и антироссийской политики (...) стал Nord Stream. Этого просто в Польше никто не скажет, но мы имеем его потому, что начали защищать Украину”, - отметил эксперт. (Польша предлагала России вместо “Северного потока” построить вторую нить Ямальского газопровода на польской территории – УНИАН).

Эксперт сказал, что польская власть не планирует отказываться от поддержки евроатлантической интеграции Украины, но не может насильственно затягивать государство в НАТО и Евросоюз, если этого не хотят сами украинцы.

«Наша политика относительно Украину не является менее интенсивной, но не является такой наивной, какой была пару лет назад», - отметил он.

Р.КУЖНЯР также призвал смотреть на сотрудничество Польши с Россией и Украиной в более широком контексте, учитывая глобальные изменения в мире.

«Наше убеждение – Запада, в том числе Польши, - заключается в том, что для обеих сторон будет хорошо, если Россия и другие государства Восточной Европы окажутся на нашей стороне, а не – говорю прямым текстом – на стороне Китая», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в начале декабря состоится первый официальный визит Президента Российской Федерации Дмитрия МЕДВЕДЕВА в Польшу с момента его избрания весной 2008 года, что ряд обозревателей расценивает как значительный шаг для улучшения отношений между государствами.

Справка УНИАН. Польско-российские отношения, которые традиционно были непростыми, в частности, из-за сложной общей истории, серьезно ухудшились в 2005 году после получения власти в Польше партией «Право и справедливость» (PIS).

Политики PIS, среди которых был Президент Польши Лех Качинский, остро критиковали Россию за имперскую политику и нарушение прав человека и активно поддерживали вступление Украины в НАТО и ЕС, что россияне расценивали как посягательство на традиционно принадлежащую им территорию влияния.

PIS проиграла внеочередные парламентские выборы в 2007 году, а в июле этого года внеочередные президентские выборы проиграл родной брат Л.Качинского Ярослав КАЧИНСКИЙ представителю РО Брониславу КОМОРОВСКОМУ.

Россия пытается поощрить Украину вступить в создаваемый ею Таможенный союз и Единое экономическое пространство вместо Евросоюза.