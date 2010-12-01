Патриарх Кирилл решил отправиться в космос

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил желание отправиться в космос. Об этом рассказал глава Роскосмоса Анатолий ПЕРМИНОВ во время чаепития с космонавтами, которые в декабре 2010 года отправятся на МКС.

Как передает Лента.ру, по словам А.ПЕРМИНОВА, в прошлом патриарх выполнил 19 тренировок на самолете "МиГ" и осуществлял все фигуры высшего пилотажа.

Ранее глава РПЦ отмечал, что церковь одобряет все мероприятия, проводимые на околоземной орбите. Кроме того, священнослужитель интересовался работой центра подготовки космонавтов.

В настоящее время все ракеты и космические корабли перед отправкой на орбиту освящаются православным священником. Кроме того, некоторые предметы культа есть и на МКС - в своем блоге космонавт Максим СУРАЕВ публиковал фотографии находящихся на орбите икон и креста.