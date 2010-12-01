Китай заблокировал доступ к сайту Wikileaks

Власти Китая заблокировали доступ к сайту интернет-ресурса Wikileaks.

Как передает Газета.ру, по данным источников, подобное решение было продиктовано стремлением ограничить распространение «порочащей страну информации» и нежеланием «портить отношения с США».

С утра среды, 1 декабря, попытки «зайти» на сайты wikileaks.org и cablegate.wikileaks.org, опубликовавшие более 250 тыс. документов Министерства иностранных дел США, сопровождались надписью «соединение не может быть установлено». Издание отмечает, что китайские власти придерживаются политики цензурных ограничений на контент, размещаемый в сети.

Как сообщалось, в частности, в материалах Wikileaks говорилось, что Китай намерен пересмотреть свое отношение к КНДР как к союзнику и считает страну «испорченным ребенком».

Также в тайной переписке американских и китайских дипломатов идет речь о том, что КНР фактически готова согласиться с объединением двух Корей под руководством Сеула.