Лидер молдавских коммунистов заявляет о фальсификациях на выборах

Лидер Партии коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) Владимир ВОРОНИН заявляет о массовых фальсификациях и нарушениях на выборах в парламент 28 ноября 2010 года, которые могут повлиять на результаты выборов.

Об этом сказано в заявлении В.ВОРОНИНА, переданном УНИАН.

По словам В.ВОРОНИНА, коммунисты считают, что власти использовали различные методы для подтасовки результатов голосования, которые были объединены в единую систему массовой фальсификации выборов.

Он указал, что основные нарушения законодательства о выборах касаются ряда аспектов.

По данным ПКРМ, на выборах использовалось преднамеренное и серьезное увеличение числа избирателей, включенных в дополнительные списки. «В большинстве случаев, включение в эти списки было незаконным. Например, голосование без сертификата на право голосовать, без предъявления студенческого билета, без доказательства о месте жительства, и т.д. Только в Кишиневе число избирателей, проголосовавших по дополнительным спискам, превысило 50 000. По республике эта цифра превышает 100 тысяч избирателей (что равно двум большим районам страны)», - утверждает В.ВОРОНИН.

Он также заявил о преднамеренном увеличении количества бюллетеней, признанных недействительными за счет ПКРМ.

Кроме того, утверждает лидер молдавских коммунистов, на парламентских выборах в стране имела место намеренная подтасовка при подсчете голосов. «Есть случаи, когда голоса, отданные за ПКРМ, были найдены среди бюллетеней, посчитанных в пользу ЛДПМ (Либерально-демократическая партия Молдовы - УНИАН). Случай зафиксирован в селе Оксентя (Дубэсарь), где после пересчета голосов 31 голос, отданный за ПКРМ, был найден в тех, что за ЛДПМ. Есть информация о массовом распространении такого нарушения», - заявил В.ВОРОНИН.

Он добавил, что по данным параллельного подсчета голосов, оказалось, что подавляющее большинство протоколов были составлены с серьезными ошибками, допущенными при подсчете и табулировании голосов, с несоответствиями в цифрах, с несоблюдением формулы для подсчета голосов и т.д., также был зафиксирован ряд случаев многократного голосования, в частности студентов.

Кроме того, ПКРМ зафиксированы сотни случаев, когда председатели избирательных бюро отказывались удовлетворять требования касательно голосования на дому, мотивируя свой отказ отсутствием времени или плохими дорогами. Таким образом, тысячи избирателей были лишены права голоса, подчеркнул В.ВОРОНИН.

Он заявляет, что отмечены случаи выноса бюллетеней для голосования за пределы избирательного участка, многочисленные случаи подкупа избирателей, голосования с неприемлемыми документами, удостоверяющими личность (заграничный паспорт или даже румынский паспорт).

По мнению В.ВОРОНИНА, все эти случаи фальсификации стали возможными из-за отсутствия эффективного контроля, в том числе и в подведения итогов голосования. «ЦИК впервые заблокировала возможность просмотра результатов голосования по каждому избирательному участку и району, как это было 5 апреля 2009 года», - добавил он.

Лидер молдавских коммунистов заявил, что все это представляет собой единую систему фальсификации с использованием административного ресурса для сокрытия массовых нарушений.

По его словам ПКРМ уже обратилась и будет обращаться с жалобами в избирательные органы с тем, чтобы провести проверку и принять необходимые меры.

«Мы потребуем у Центральной избирательной комиссии предоставить доступ к копиям всех списков избирателей, и особенно к дополнительным спискам, для выявления и подтверждения многократного голосования и будем требовать возбуждения уголовных по этим случаям», - подчеркнул В.ВОРОНИН.

Он убежден, что эти выборы полностью дискредитировали весь избирательный процесс и проигнорировали волю народа.

ПКРМ будет информировать общественность о всех новых случаях выявленных нарушений.

По словам В.ВОРОНИНА, будет открыта «горячая телефонная линия», посредством которой избиратели смогут заявить обо всех выявленных нарушениях.

Справка УНИАН. 28 ноября 2010 года состоялись выборы в Парламент Республики Молдова, в которых приняли участие 39 конкурентов: 20 политических партий и 19 независимых кандидатов. Для того, чтобы попасть в парламент, политическим партиям необходимо преодолеть избирательный порог в 4%, а независимым кандидатам — в 2%.

По информации ЦИК, выборы признаны состоявшимися, явка избирателей, по предварительным данным, составила 59,10%.

Согласно предварительным результатам выборов, в парламент попадают 4 партии: Демократическая партия Молдовы набрала 12,72% (15 мандатов), Либеральная партия – 9,96% (12 мандатов), Партия коммунистов Республики Молдова - 39.29% (42 мандата), Либерал-демократическая партия Молдовы – 29,38% (32 мандата).