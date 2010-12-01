Интерпол объявил основателя WikiLeaks в международный розыск

Международная организация уголовной полиции (Интерпол) объявила в международный розыск основателя скандально известного интернет-ресурса WikiLeaks Джулиана АССАНДЖА.

Об этом передает РИА «Новости», отметив, что Дж.АССАНДЖ обвиняется шведскими властями, в частности, в изнасиловании и сексуальных домогательствах.

Интерпол распространил на имя 39-летнего австралийца Дж.АССАНДЖА "красное уведомление", что равнозначно занесению его в список наиболее разыскиваемых лиц.

Прокуратура Швеции направила в Интерпол прошение объявить Дж.АССАНДЖА в международный розыск 20 ноября. Ранее стокгольмский суд одобрил запрос прокуратуры о заключении Дж.АССАНДЖА под стражу. Сам Дж.АССАНДЖ, местонахождение которого в настоящее время неизвестно, категорически отвергает обвинения в свой адрес, называя их частью "грязной кампании", проводимой в отношении WikiLeaks, который специализируется на публикации "закрытой", в том числе секретной информации.

В конце июля сайт опубликовал подборку служебных документов, касающуюся проведения операций США и их союзников в Афганистане и Ираке с января 2004 года по декабрь 2009 года. Подборка включала в себя более 90 тыс. документов. Ее основу составили рапорты американских командиров различного уровня о проведении операций, описывающие подробности боевых действий и содержащие детальное описание их последствий. А в минувший понедельник, 29 ноября, интернет-ресурс выложил очередную порцию секретных документов - более 250 тыс. На этот раз это в основном переписка американских дипломатов с Госдепартаментом, в которой, в частности, содержатся весьма нелестные высказывания в адрес ряда европейских лидеров.