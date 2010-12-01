Путин советует американцам не вмешиваться

Премьер-министр РФ Владимир Путин в интервью CNN посоветовал американским политикам, критикующим демократию в России, не вмешиваться в выбор россиян.

Путин отверг утверждения, что российская демократия исчезла, а власть сконцентрировалась в руках служб безопасности.

"Когда мы разговариваем с нашими американскими друзьями и говорим им, что есть извечные проблемы в этом отношении (относительно демократичности выборов в США), мы слышим от них: "Не вмешивайтесь в наши дела. Это наши традиции, и мы не собираемся ничего менять". Мы и не вмешиваемся. Однако я хотел бы посоветовать нашим коллегам: "Не вмешивайтесь и вы в суверенный выбор российского народа", - сказал он.

Россия будет наращивать свой ядерный арсенал, если США не ратифицируют новый договор по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ-2), заявил также премьер-министр России: "Это не наш выбор. Но нам придется это сделать, если нам не удастся договориться".

По словам В.Путина, не ратифицировав договор по СНВ, США проигнорируют свои же интересы. Как подчеркнул российский премьер, без этого договора Россия будет вынуждена вооружаться против "новых угроз", связанных с планами США по созданию базирующихся в Европе систем противоракетной обороны.

Договор СНВ-2, подписанный 8 апреля 2010 г. президентами Медведевым и Обамой в Праге ограничивает общее число развернутых ядерных боезарядов 1550 единицами для обеих сторон. Согласно документу, странам запрещается развертывать стратегическое ядерное оружие за пределами своей территории, а также вводятся некоторые другие ограничения. Для вступления в силу договор должен быть ратифицирован парламентами обеих стран.

Фрагменты из интервью Путина Ларри Кингу опубликованы на сайте CNN. Само интервью выйдет в эфир вечером 1 декабря.