WikiLeaks обещает, что разоблачение коснется крупнейших банков США

На Уолл-стрит началась паника после того, как глава WikiLeaks Джулиан Ассандж заявил, что ресурс готовится опубликовать материалы, касающиеся ведущих американских банков, сообщает РосБизнесКонсалтинг. Акции крупнейшего кредитного учреждения США Bank of America по итогам прошедших торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже подешевели сразу на 3,2% - до 10,95 долл. за бумагу на фоне разговоров о том, что главным фигурантом обещанных WikiLeaks "банковских" разоблачений станет именно BofA.

"Банковское" досье Дж.Ассандж обещал опубликовать в начале 2011 г. По его словам, в документах будут отражены "грубые нарушения" и "неэтичные практики" руководства финансовых компаний. Названий банков в списке грядущих разоблачений Дж.Ассандж не озвучил, отметив лишь, что "секретные материалы" по этим банкам вызовут "волну расследований", и, возможно, приведут к реформам в сфере финансовых учреждений.

Как сообщают американские деловые СМИ, в прошлогоднем интервью одному из авторитетных изданий об информационных компьютерных технологиях, Дж.Ассандж дал понять, какой банк окажется "под прицелом". "На данный момент в нашем распоряжении порядка 5 Гб по Bank of America - это жесткий диск одного из топ-менеджеров банка", - сказал основатель WikiLeaks в октябре 2009 г.