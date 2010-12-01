WikiLeaks обещает, что разоблачение коснется крупнейших банков США
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|Джулиан Ассандж
"Банковское" досье Дж.Ассандж обещал опубликовать в начале 2011 г. По его словам, в документах будут отражены "грубые нарушения" и "неэтичные практики" руководства финансовых компаний. Названий банков в списке грядущих разоблачений Дж.Ассандж не озвучил, отметив лишь, что "секретные материалы" по этим банкам вызовут "волну расследований", и, возможно, приведут к реформам в сфере финансовых учреждений.
Как сообщают американские деловые СМИ, в прошлогоднем интервью одному из авторитетных изданий об информационных компьютерных технологиях, Дж.Ассандж дал понять, какой банк окажется "под прицелом". "На данный момент в нашем распоряжении порядка 5 Гб по Bank of America - это жесткий диск одного из топ-менеджеров банка", - сказал основатель WikiLeaks в октябре 2009 г.