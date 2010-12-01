Начались совместные военно-морские учения Грузии и США
00:56, 01 декабря 2010Мир
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Американский корабль прибыл в Батуми
В Аджарии начались совместные военно-морские учения подразделений армий Грузии и США. В них принимает участие прибывший в Батуми американский военно-транспортный корабль "Гонзалес". В учениях с американской стороны участвуют 288 военнослужащих, с грузинской - около 200, сообщила пресс-служба Министерства обороны Грузии.
В ходе маневров отрабатывается эвакуация личного состава при пожаре в помещениях корабля, тактика взаимодействия в условиях чрезвычайных ситуаций. После завершения учений состоятся экскурсии и спортивные встречи.
Американский корабль останется в порту Батуми до 2 декабря 2010 г.
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