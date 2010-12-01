Газпром оценил стоимость "Южного потока"
От российского берега пойдут четыре нитки
По последним расчетам ОАО "Газпром", стоимость газопровода "Южный поток" составит около 15,5 млрд евро, сообщает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на корпоративный журнал газового холдинга.
"Цена вопроса в нынешних ценах - порядка 10 млрд евро по морскому и около 5,5 млрд евро по сухопутному европейскому участкам", - отмечает издание.
Начальник департамента по управлению проектами Газпрома Леонид Чугунов в интервью журналу "Газпром" заявил: "От российского берега пойдут четыре нитки газопровода - коридоры для их прокладки нам еще предстоит выбрать. Единственное, что пока можно сказать, они не затронут исключительную экономическую зону Украины. На европейский берег "Южный поток" может выйти из моря в Болгарии - пока этот маршрут рассматривается в качестве основного, а также в Румынии. В настоящее время отрабатывается возможность вывода на побережье этой страны одной или двух ниток газопровода".