Газпром оценил стоимость "Южного потока"

По последним расчетам ОАО "Газпром", стоимость газопровода "Южный поток" составит около 15,5 млрд евро, сообщает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на корпоративный журнал газового холдинга.

"Цена вопроса в нынешних ценах - порядка 10 млрд евро по морскому и около 5,5 млрд евро по сухопутному европейскому участкам", - отмечает издание.

Начальник департамента по управлению проектами Газпрома Леонид Чугунов в интервью журналу "Газпром" заявил: "От российского берега пойдут четыре нитки газопровода - коридоры для их прокладки нам еще предстоит выбрать. Единственное, что пока можно сказать, они не затронут исключительную экономическую зону Украины. На европейский берег "Южный поток" может выйти из моря в Болгарии - пока этот маршрут рассматривается в качестве основного, а также в Румынии. В настоящее время отрабатывается возможность вывода на побережье этой страны одной или двух ниток газопровода".