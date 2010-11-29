Президент Польши поблагодарил татар за 600-летнюю службу

Памятник «Татарин Речи Посполитой», выполненный из бронзы, открыт в польском городе Гданськ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе меджлиса крымских татар.

«Памятник представляет собой воина-всадника в характерном боевом убранстве польского улана, держащего в руках штандарт воинского соединения с мусульманским полумесяцем», - говорится в пресс-релизе.

В торжествах по случаю открытия памятника, которые прошли на прошлой неделе, принял участие Президент Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ, члены польского правительства, генконсулы Беларуси, России и Украины, представители общественных организаций татар, отметили в меджисе.

Б.КОМОРОВСКИЙ поблагодарил польских татар, которые служили Польше на протяжении 600 лет.

«Татарин рождается на коне - подтверждением чему является и этот памятник польского татарина - и все мы помним, что польские татары громили врагов Речи Посполитой, врагов Короны и Литвы, будучи непревзойденными наездниками. У своих вызывали восхищение, среди чужих сеяли невероятный страх благодаря храбрости, воинственности и мастерски освоенному военному ремеслу. Польские татары принесли хвалу Речи Посполитой. Не всегда Речь Посполита баловала их вниманием, но они всегда верно ей служили, ведь всем известно: если уж татарин полюбит, то всем своим горячим сердцем», - сказал глава Польского государства.