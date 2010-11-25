Ни квартиры, ни машины, ни акций - Лукашенко показал свою декларацию

Центральная комиссия Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов обнародовала декларации о доходах 10 зарегистрированных кандидатов в Президенты.

Соответствующая информация обнародована на официальном сайте ЦИК Беларуси.

В частности, совокупный годовой доход в 2009 году Григория КОСТУСЁВА составил 206, 4 тысяч российских рублей, Алексея МИХАЛЕВИЧА - 75,393 млн. белорусских рублей (около 25 тыс. долл.), Владимира НЕКЛЯЕВА - 22,677 млн. белорусских рублей (около 7 тыс. дол.) и 250 евро, Ярослава РОМАНЧУКА - 6,931 млн. белорусских рублей (около 2,5 тыс. дол.).

Совокупный доход еще одного кандидата в Президенты Виталия РЫМАШЕВСКОГО составил 14,353 млн. белорусских рублей (около 4,5 тыс. дол.), Николая СТАТКЕВИЧА - 8,2 млн. белорусских рублей (2,7 тыс. дол.), Дмитрия УССА - 38,742 млн. белорусских рублей (около 13 тыс. дол.).

Андрей САННИКОВ и Виктор ТЕРЕЩЕНКО в 2009 году не получали никаких доходов.

Александр ЛУКАШЕНКО также представил свою декларацию о доходах и имуществе. Согласно документу, совокупный доход главы Белорусского государства в 2009 году составил 94,539 млн. белорусских рублей (почти 32 тыс. дол.). В собственности действующего Президента Беларуси нет ни квартиры, ни дома, ни машины, ни ценных бумаг.

В тоже время супруга А.ЛУКАШЕНКО - Галина Родионовна в 2009 году получила почти 16 млн. белорусских рублей дохода (около 5 тыс. дол.). Кроме того, в собственности Г.ЛУКАШЕНКО есть жилой дом в г. Шклове общей площадью 174 кв.м, 1/2 доля в праве собственности на жилой дом в д. Б.Межник Шкловского р-на Могилевской обл. общей площадью 53,8 кв.м, а также 56 акций ОАО "Маслодельный завод" (г. Шклов).

Как сообщал УНИАН, в Беларуси очередные выборы Президента должны состояться 19 декабря.