Украина будет платить Евросоюзу за участие в его программах

Украина и Европейский Союз подписали протокол к Соглашению о партнерстве и сотрудничестве по основным принципам участия в программах ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, протокол подписали министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО и комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан ФЮЛЕ.

Протокол предусматривает, что представители Украины смогут принимать участие в статусе наблюдателей в программах, а также в составе руководящих комитетов тех программ, которым Украина будет оказывать финансовую поддержку.

По каждой отдельной программе Еврокомиссия и власть Украины будут подписывать меморандум о взаимопонимании, который будет определять степень участия Украины, ее финансовый взнос, а также участие в процедуре оценки эффективности программы.

Протокол может быть пересмотрен сторонами не ранее, чем через 3 года. При этом стороны договорились, что положения протокола смогут применяться на практике сразу после подписания – до окончания внутренних процедур его ратификации.

Проект протокола к соглашению между ЕС и Украиной, а также решение Совета министров ЕС не указывают конкретных программ, в которых могла бы принимать участие Украина.

В частности, список допускает возможность сотрудничества третьих стран с 20 агентствами ЕС. Среди них: Европейский фонд за улучшение условий жизни и труда (EUROFOUND), Европейское агентство охраны окружающей среды (EEA), Европейский мониторинговый центр за наркотиками и наркоманией (EMCDDA), Европейское агентство безопасности и здоровья на работе (EU-OSHA), Европейский мониторинговый центр расизма и ксенофобии (EUMC), Европейское бюро продовольственной безопасности (EFSA), Европейское агентство морской безопасности (EMSA), Европейское агентство авиационной безопасности (EASA), Европейское агентство сетевой и информационной безопасности (ENISA), Европейский центр предупреждения и контроля над болезнями (ECDC), Европейское железнодорожное агентство (ERA, только для европейских партнеров ЕС), Европейское агентство по управлению операционным сотрудничеством на внешних границах ЕС (FRONTEX), Европейское управление надзора за глобальной системой спутниковой навигации GALILEO, Агентство рыбного контроля (CFCA в сфере контроля и инспекций выполнения соглашений), Европейский институт исследований в сфере безопасности (ISS), Спутниковый центр ЕС (EUSC, только для членов НАТО или кандидатов на членство в ЕС), Европейское оборонное агентство (EDA), Европейское полицейское бюро (EUROPOL), Объединение ЕС по сотрудничеству в сфере юстиции (EUROJUST), Европейский полицейский колледж (CEPOL).

Документом также определен приблизительный список из 18 программ Евросоюза, открытых для сотрудничества с третьими странами. Среди них - программы сотрудничества в сфере финансового контроля, в сфере сотрудничества таможенных и налоговых органов, в сфере инновационного развития, защиты прав потребителей, фундаментальных прав и юстиции, борьбы с терроризмом и организованной преступностью, в сфере грузового транспорта и создания новой системы управления авиаполетами, усиления энергоэффективности, развития информационного содружества, быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации, в сферах здравоохранения, защиты авторских прав, научных исследований, а также в деятельности Европейского фонда регионального развития.

Еврокомиссия предложила включить страны, принимающие участие в Европейской политике соседства, в деятельность европейских программ и агентств в 2007 году.

В июне 2007 года ЕС и Украина начали переговоры о протоколе к соглашению.

28 июля 2010 года Еврокомиссия предложила Совету ЕС одобрить протокол.

Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Украиной и ЕС вступило в силу 1 марта 1998 года.