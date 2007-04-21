При столкновении сторонников гетеро- и гомоориентаций ранен полицейский

В Кракове на площади Рынок при участии свыше 200 человек состоялся Марш традиции и культуры Всепольской молодежи. Акция проходила под лозунгом «Семья дает жизнь».

Как передает корреспондент УНИАН, демонстранты прошли центральными улицами Кракова с цветными воздушными шарами, бело-красными флагами, транспарантами с надписями «Стоп извращением!», «Лечитесь!», и выкрикивали противогеевские лозунги.

В то же время активисты этого Марша протестуют против Марша толеранции, который сегодня также организовали ячейки гомосексуалистов Польши. Участники этого Марша подчеркивают, что акция является протестом против гомофобии и насилия, а также напоминает, что каждый имеет право жить по собственным убеждениям. Участники выкрикивали лозунг «Все равны, каждый другой!» и пронесли цветные флаги, символизирующие движение геев.

По словам организаторов Марша, таким способом они пытаются «напомнить о толерантности и демократическом обществе в Польше».

Участники Марша традиций и культуры блокировали проход к главной площади Кракова участникам Марша толеранции.

Стражи порядка пытались предотвратить конфронтацию участников двух акций, однако избежать конфликта не удалось. Во время встречи двух маршей, на заграждения полиции, разделяющие участников, полетели камни, яйца, кружки. Стражи порядка применили слезоточивый газ. Один полисмен ранен. На площади Рынок полиция задержала 8 человек и несовершеннолетнего, который имел с собой петарды.

В настоящее время на площади ситуацию контролируют 400 сотрудников полиции и 130 охранников.