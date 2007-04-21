Европол расширяет свой мандат

Три дополнительных протокола к Конвенции Европола вступили в силу, расширив мандат этой организации.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, благодаря первому протоколу расширен мандат Европола – отныне в его компетенцию будут входить все преступления по отмыванию грязных денег.

Второй протокол позволяет Европолу принимать участие в общем расследовании с правоохранителями стран-членов, а также обращаться к странам-членам ЕС с просьбой открыть следствие, что усиливает роль Европола при расследовании трансграничных преступлений.

Третий протокол направлен на улучшение обмена информацией, необходимой для работы аналитиков Европола при подготовке аналитических записок для стран-членов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Еврокомиссии, комиссия выступила с предложением для усиления роли Европола отказаться от Конвенции, а утвердить его на заседании Совета ЕС. Сейчас этот вопрос обсуждается странами-членами.