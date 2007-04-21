В Ираке погиб польский военнослужащий

В Ираке на фугасе подорвался польский конвой, в результате один военнослужащий погиб, четверо получили ранения, передает Associated Press.

Инцидент произошел в пятницу в городе Эд-Дивания в 180 километрах к югу от Багдада.

На сегодняшний день в составе оккупационных войск в Ираке находятся около 900 польских военнослужащих. В декабре 2006 года срок пребывания польского контингента в Ираке был продлен до конца 2007 года.