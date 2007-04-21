Европарламент заслушает позиции Совета и Еврокомиссии по Украине

Европарламент заслушает позиции Совета ЕС и Еврокомиссии о ситуации в Украине.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, согласно повестке дня, заслушивание запланировано на среду, 25 апреля.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля на заседании Комитета иностранных дел Европарламента его председатель Яцек САРЮШ-ВОЛЬСКИ (группа народных партий, Польша) сообщил о желании комитета провести дебаты в сессионном зале о ситуации в Украине с приглашением представителей основных украинских политических сил.

По его словам, окончательное решение относительно дебатов будет приниматься бюро Европарламента по согласованию с политическими фракциями.