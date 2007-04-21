Европарламент заслушает позиции Совета и Еврокомиссии по Украине
11:18, 21 апреля 2007Мир
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В следующую среду
Европарламент заслушает позиции Совета ЕС и Еврокомиссии о ситуации в Украине.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, согласно повестке дня, заслушивание запланировано на среду, 25 апреля.
Как сообщал УНИАН, 12 апреля на заседании Комитета иностранных дел Европарламента его председатель Яцек САРЮШ-ВОЛЬСКИ (группа народных партий, Польша) сообщил о желании комитета провести дебаты в сессионном зале о ситуации в Украине с приглашением представителей основных украинских политических сил.
По его словам, окончательное решение относительно дебатов будет приниматься бюро Европарламента по согласованию с политическими фракциями.
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