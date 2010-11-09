США призвали Россию найти виновных в нападении на журналиста

Вашингтон призвал российские власти провести тщательное расследование покушения на журналиста Олега Кашина, который был жестоко избит неизвестными ночью 6 ноября.

"Соединенные Штаты осуждают нападение... призывают российские власти предать суду причастных к нему лиц", - цитирует официальное заявление представителя госдепартамента Филипа Кроули РИА "Новости".

Ранее глава РФ Дмитрий Медведев выразил свои сомнения относительного того, что нападение на корреспондента издания "Коммерсант" был "общеуголовным, судя по почерку: обычно так кошельки не воруют" и пообещал, что виновный в преступлении будет наказан "независимо от его положения, его места в общественной системе координат, независимо от других его заслуг, если таковые есть".