В Бельгии во время богослужения в лицо архиепископу швырнули торт

В Бельгии во время богослужения неизвестный швырнул торт в лицо архиепископу Андре-Жозе ЛЕОНАРУ, сообщает Reuters.

Инцидент произошел во время службы по поводу Дня всех святых 1 ноября 2010 года, однако известно о нем стало лишь сейчас.

Видеозапись случившегося размещена на сервисе Youtube. Во время службы мужчина в темной одежде подбежал к архиепискому, возглавляющему католическую церковь в Бельгии, и с близкого расстояния бросил ему в лицо кондитерское изделие.

Священнослужитель отреагировал на инцидент спокойно: он протер свои очки, облизал пальцы и продолжил службу. Позднее он даже пошутил, что пирог был достаточно вкусным. Он не стал выдвигать каких-либо обвинений против молодого человека. Мотивы метателя торта остались неизвестными.

Главным идеологом швыряния тортов в известных людей является бельгийский анархист Ноель ГОДИН. С 1969 года он успел бросить кондитерские изделия в лица Билла ГЕЙТСА, режиссера Жан-Люка ГОДАРА, президента Франции Николя САРКОЗИ и многих других известных людей. Н.ГОДИН объяснял свои поступки борьбой против излишней серьезности и избытка чувства собственной важности, которыми, по его мнению, страдают выбранные им люди. Причастен ли к нападению на бельгийского архиепископа Н.ГОДИН, не сообщается.

Стоит отметить, что традиционно при метании тортов используются кондитерские изделия с большим количеством крема, тогда как в случае А.ЛЕОНАРА использовался, по всей видимости, пирог без крема.