США: выборы в Украине не были открытыми и честными

Местные выборы в Украине не соответствовали стандартам открытости и честности.

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Филип ГОРДОН.

"Мы считаем, что эти выборы не соответствовали стандартам открытости и честности, в отличие, например, от президентских выборов, состоявшихся несколько ранее в этом году", - сказал он.

По словам представителя Госдепа, вице-президент США Джо БАЙДЕН имел разговор с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ о важности соблюдения принципов демократии.

"Я думаю, что мир, Европейский Союз и США внимательно следили за ходом местных выборов в Украине, поэтому и заявляю, что мы не считаем, что они соответствовали демократическим стандартам", - отметил Ф.ГОРДОН.

По его словам, для такого государства как Украина, которая строит демократию и должна обеспечивать участие в этом всех заинтересованных политических сил, критически важно иметь такое избирательное законодательство, которое бы соответствовало международным стандартам. "Насколько мы знаем, кажется, такого закона и кодекса в Украине нет. Мы уже сказали об этом украинской власти. Мы готовы помочь Киеву в этом, во внедрении в жизнь, в процесс выборов на местах и в национальном масштабе именно такого избирательного кодекса, чтобы эти выборы соответствовали стандартам, которые, как и нам, и им в Киеве известно, необходимы для успехов демократии", - сказал Ф.ГОРДОН.

Вместе с тем он отметил, что США хочет сотрудничать с украинскими властями в вопросах внедрения стандартов демократии в Украине.

"Украинская власть заявила нам о своем желании продвигать демократию, и мы хотим сотрудничать с ней в этом направлении", - заявил помощник государственного секретаря США.