В Москве похоронили Черномырдина

В Москве на Новодевичьем кладбище похоронили Виктора Черномырдина.

Как передает корреспондент УНИАН В РФ, перед погребением прошла гражданская панихида в Доме приёмов на Воробьёвых горах, а также отпевание в Успенском соборе Новодевичьего монастыря.

Попрощаться с В.Черномырдиным пришли президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ, премьер-министр России Владимир ПУТИН и другие члены правительства РФ.

В состав украинской делегации, которая прибыла на траурные мероприятия, вошли министр иностранных дел Украины, глава делегации Константин ГРИЩЕНКО, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Российской Федерации Владимир ЕЛЬЧЕНКО, Президент Украины в 1994-2004 годах Леонид КУЧМА, министр регионального развития и строительства Украины Владимир ЯЦУБА.

Как сообщал УНИАН, специальный представитель Президента РФ по вопросам экономического сотрудничества с государствами-участниками СНГ, бывший глава правительства РФ, экс-посол РФ в Украине В.Черномырдин скончался в Москве в ночь на среду на 73-м году жизни.