Украина проиграла еще два дела в Европейском суде по правам человека

Европейский суд по правам человека вынес в четверг два неокончательных решения по двум делам против Украины относительно плохого обращения милиции с задержанными.

Об этом сообщает официальный сайт Европейского суда.

Суд, в частности, рассмотрел дела «Ковальчук против Украины» и «Самардак против Украины».

Владимир Ковальчук, 1974 года рождения, был задержан украинской милицией в сентябре 2002 года на 10 дней. В ходе задержания он сознался в убийстве, однако через несколько дней опроверг свои показания, заявив, что дал их под принуждением. В день участия в следственном эксперименте В.Ковальчук был доставлен в центр дезинтоксикации с симптомами алкогольного отравления. Там же врачи констатировали многочисленные ушибы на плечах, ногах и бедрах.

Дело относительно плохого обращения с задержанными было возбуждено в том же 2002 году, однако так и не было завершено до сих пор. В Европейском суде по правам человека умершего позже В.Ковальчука представляла его мать.

Иван САМАРДАК, 1952 года рождения, был задержан милицией, увидевшей его играющимся ножом на автобусной остановке. Он был отпущен в тот же день, однако через несколько дней обратился в прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело по факту его избиения сотрудниками милиции. Прокуратура сначала отказала в возбуждении уголовного дела, однако потом, после дополнительных медицинских обследований, несколько раз возбуждала и вновь приостанавливала уголовное дело в течение последних восьми лет.

В обоих случаях суд признал нарушение статьи 3 Конвенции прав человека и присудил возместить матери В.Ковальчука и И.САМАРДАКУ по 10 тыс. евро морального ущерба, а также расходы в сумме 290 евро матери В.Ковальчука и 650 евро – И.САМАРДАКУ.

В течение трех месяцев оба этих решения могут быть оспорены и вынесены на рассмотрение Большой палаты судей. Если же этого не произойдет, то решения вступят в силу.