На Кубе разбился пассажирский самолет: погибли 68 человек

08:29, 05 ноября 2010
Мир
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Среди них - 28 иностранцев

 На Кубе разбился пассажирский самолет компании Aerocaribbean.

Как сообщает «Газета.ру», среди 28 иностранцев, находившихся на борту самолета, были граждане Аргентины, Венесуэлы, Нидерландов, Японии, Австрии, Испании, Италии и Франции.

Всего в самолете, следовавшем по маршруту Сантьяго-де-Куба - Гавана, было 68 человек, из них семь членов экипажа. По предварительным данным, все они погибли.

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