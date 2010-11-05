На Кубе разбился пассажирский самолет: погибли 68 человек

На Кубе разбился пассажирский самолет компании Aerocaribbean.

Как сообщает «Газета.ру», среди 28 иностранцев, находившихся на борту самолета, были граждане Аргентины, Венесуэлы, Нидерландов, Японии, Австрии, Испании, Италии и Франции.

Всего в самолете, следовавшем по маршруту Сантьяго-де-Куба - Гавана, было 68 человек, из них семь членов экипажа. По предварительным данным, все они погибли.