68 самых влиятельных людей мира

3 ноября американский деловой журнал Forbes опубликовал список самых влиятельных людей на планете. В него вошли 68 человек - политические деятели, предприниматели и финансисты, способные, по мнению составителей, лично влиять на ход современной истории.

Возглавил список президент КНР Ху Цзиньтао. Как отметили авторы рейтинга, 67-летний политик практически единолично контролирует жизнь 1,3 миллиарда человек. На втором месте - лидер прошлогоднего списка, американский президент Барак Обама. Будучи лидером страны с самой мощной в мире экономикой, он одновременно является главнокомандующим самой боеспособной армии на планете.

Премьер-министр России Владимир Путин, в прошлогоднем рейтинге занимавший третье место, в этот раз оказался на четвертой строчке, уступив саудовскому королю Абдулле ибн Абдель-Азизу, замечает Лента.ру. Сосредоточенные в Саудовской Аравии крупнейшие в мире запасы нефти, очевидно, оказались важнее 1/9 части суши, президентом которой, как уверены составители рейтинга, в 2012 году вновь окажется нынешний российский премьер.

Замыкает первую пятерку Папа Римский Бенедикт XVI. Кроме того, в десятку самых влиятельных людей планеты вошли канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке, лидер правящей партии Индии Соня Ганди и основатель Microsoft Билл Гейтс.

Действующий президент России Дмитрий Медведев занимает в списке 12-е место. Он опередил, в частности, премьер-министра Италии Сильвио Берлускони (13-я строчка), президента Франции Николя Саркози и госсекретаря США Хиллари Клинтон (соответственно, 19-е и 20-е места). Осаму бен Ладена составители поместили на 57-ю строчку, северокорейский лидер Ким Чен Ир удостоился в списке 31-го места.

В число самых влиятельных людей вошли глава Apple Стив Джобс (17-е место), основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин (22-я и 23-я позиции) и создатель Facebook Марк Цукерберг (40-е место). На последней, 68-й строчке, расположился основатель интернет-портала WikiLeaks Джулиан Ассанж.

В списке - пять женщин. Кроме уже названных канцлера Германии, лидера ИНК и госсекретаря США - это Опра Уинфри (64-я позиция) и... только-только избранная президентом в Бразилии Дилма Руссефф (16-я позиция).