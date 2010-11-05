Европейская система ПРО может усилить безопасность Украины

Участие Украины в создании европейской системы противовоздушной обороны (ПРО), которую инициировали США и поддерживает НАТО, может усилить безопасность государства.

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше высказал аналитик Польского института международных дел (PISM) Яцек ДУРКАЛЕЦ.

Эксперт назвал трудным прогноз, насколько реальным является участие Украины в этом проекте, отметив, что оно в значительной степени будет зависеть от позиции украинской власти.

„Возможно, такие концепции обсуждаются. Раньше об этом не слышал”, - сказал он.

Аналитик отметил, что генсек НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН своим вчерашним заявлением в Москве о возможном участии Украины в проекте хотел продемонстрировать открытость Североатлантического альянса.

По его словам, основная выгода для Украины от участия в этом проекте - большая безопасность.

„Если Украина чувствует такую угрозу”, - сказал аналитик.

Как сообщал УНИАН, генсек НАТО заявил, что не исключает включения украинских систем предупреждения о ракетном нападении (СПРН) в Севастополе и Мукачево в систему европейской ПРО.

Справка УНИАН. В сентябре 2009 года администрация нового Президента США Барака ОБАМЫ, который после избрания объявил «перезагрузку» в американско-российских отношениях, отказалась от планов размещения стационарной ПРО в Польше и Чехии, против чего остро протестовала Россия.

Вместо этого американцы планируют создать новую мобильную систему ПРО из ракет небольшого и среднего радиуса, которые должны быть размещены на военных кораблях и в ряде европейских странах.

Новая система должна быть создана до 2015 года.