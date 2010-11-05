Польша планирует вывести войска из Афганистана

Польша планирует вывести свой военный контингент из Афганистана, максимум, в 2014 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вчера Президент Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ.

„Есть стратегия завершения миссии, согласованная министрами иностранных дел и обороны, которая определяет срок завершения миссии на 2014 год”, - сказал Президент.

Б.КОМОРОВСКИЙ отметил, что уже с 2012 года польские военные должны заниматься обучением афганских военных, а не нести боевое дежурство.

„Это означает, что польская миссия может быть завершена быстрее, и к этому, конечно, мы будем стремиться”, - сказал он.

Справка УНИАН. В международную коалицию сил в Афганистане входят около 65 тысяч военных из более 40 государств. 30 тысяч из них - американские военные.

Польша, которая входит в НАТО с 1999 года, занимает третье место по количеству военных в Афганистане (2600) после Италии, которая направила туда 3800 солдат.

С начала военной миссии в Афганистане погибло боле 20 поляков.