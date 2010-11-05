Тарасюк о ЕС, саммите и ключевом моменте

Народный депутат Украины, сопредседатель Комитета по парламентскому сотрудничеству между Украиной и ЕС Борис ТАРАСЮК надеется, что во время саммита Украина-ЕС 22 ноября в Брюсселе Украина получит План действий относительно введения Европейским Союзом безвизового режима.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции.

«Я думаю, это будет ключевым моментом саммита», - сказал Б.ТАРАСЮК.

Он также не исключает, что на саммите будет поднят вопрос о проведении местных выборов в Украине.

По его словам, вполне вероятно, что до саммита Европарламент рассмотрит проект резолюции о ситуации в Украине.

Б.ТАРАСЮК отметил, что во время саммита состоится обмен мнениями относительно развития взаимоотношений между Украиной и ЕС.

Он выразил надежду, что после саммита начнется процесс «имплементации Плана действий относительно безвизового режима со стороны Украины».

Отвечая на вопрос, когда, по его оптимистическим прогнозам, может быть введен безвизовый режим, Б.ТАРАСЮК сказал, что неоднократно говорилось, что целесообразно было бы это сделать до 2012 года, то есть до проведения Евро-2012 в Украине.

«Произойдет ли это или нет, сейчас никто не может сказать», - отметил он.

Б.ТАРАСЮК подчеркнул, что сегодня в докладе, который был одобрен на заседании Комитета по парламентскому сотрудничеству между Украиной и ЕС, выражено мнение депутатов ВР и представителей Европарламента, что лучшим системным ответом на вопрос о безвизовом режиме была бы отмена виз для граждан Украины, которые выезжают с краткосрочными поездками.