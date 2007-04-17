ПАСЕ знает, что делать Украине

Парламентская Ассамблея Совета Европы планирует призывать украинских политиков сделать обсуждение изменений в Конституцию Украины частью переговоров по выходу из нынешнего политического кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в проекте резолюции “Функционирование демократических институций в Украине”, подготовленном Мониторинговым комитетом ПАСЕ.

“Конституционная реформа должна стать частью дискуссии, направленной на разрешение политического кризиса”, - отмечается в документе.

В проекте содержится призыв к политическим силам в Украине в срочном порядке возобновить работу по улучшению Конституции Украины и связанного с ней законодательства с целью создать эффективную систему противовесов и балансов, а также привести положение украинской Конституции к европейским стандартам.

В проекте резолюции также планируется выразить надежду, что Венецианская комиссия будет активно включена в процесс реформирования украинского Основного Закона.

Кроме того, статьей 9 проекта резолюции планируется подтвердить, что Ассамблея считает отозвание народных депутатов политической партией (так называемый “императивный мандат”) неприемлемым для демократического государства.

Как сообщал УНИАН, ПАСЕ планирует провести по срочной процедуре дебаты по ситуации в Украине 19 апреля. По итогам дебатов планируется принять резолюцию.