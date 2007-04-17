Палестина просит мэра Киева о помощи

Чрезвычайный и Полномочный посол Государства Палестина в Украине Халид АРИКАТ попросил Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО помочь в обеспечении надлежащих условий работы Посольства Палестины в Украине. Об этом шла речь сегодня на официальной встрече мэра Киева с дипломатом, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

В частности, Х.Арикат отметил, что Палестина надеется на сотрудничество с Киевом. Речь шла, в частности, о помощи в создании государства и развития медицины и образования. Также он добавил, что переживает за безопасность палестинских студентов, которые учатся в столице Украины. В свою очередь, столичный городской председатель пообещал попросить киевскую милицию об обеспечении более тщатальной охраны гостей столицы.

«Посол попросил меня помочь в решении многих вопросов, которые выходят за пределы моей компетенции. Но я, как мэр, буду говорить с руководством страны. Думаю, что Украина поможет Палестине», - сказал Л.Черновецкий.

Столичный председатель добавил, что в ответ Палестина готова поддерживать религиозное паломничество киевлян к святым местам, в частности в Вифлеем.