Богатырёва: сегодня в Страсбурге был чрезвычайно важный день

Лидер парламентской фракции Партии регионов, координатор парламентского большинства Раиса БОГАТЫРЁВА считает, что дискуссия между ветвями власти Украины касается и Европы.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии Р.БОГАТЫРЁВОЙ.

“Сегодня в Страсбурге был чрезвычайно важный день, поскольку украинские политики смогли донести свою позицию до евросообщества. Мы засвидетельствовали, что для Киева мерилом является реальная демократия, где властвует верховенство права”, - сказала Р.БОГАТЫРЁВА.

Депутат убеждена, что ввиду подготовки нового усиленного соглашения между Украиной и ЕС, “речь, фактически, должна идти об ассоциации, поэтому мы откровенно говорим о наших делах с европейскими коллегами”.

“Считаем, что эта дискуссия принадлежит не только нам, но и всей Европе. Это маршруты демократии, свободы и верховенства права, и мы понимаем, что это права и обязанности Украины, которая должна стать частью ЕС”, - подчеркнула Р.БОГАТЫРЁВА.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 19 апреля Р.БОГАТЫРЁВА выступит на сессии ПАСЕ, которая будет посвящена украинскому вопросу.