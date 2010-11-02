Газпром и Еврокомиссия не знают как применить к России новые правила

«Газпром» и Европейская Комиссия проанализируют вопросы применения «Третьего энергетического пакета» ЕС и его влияния на сотрудничество с Россией.

Как сообщили УНИАН в Управлении информации российской газовой компании, глава "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР и комиссар Европейской Комиссии по энергетике Гюнтер ЭТТИНГЕР в ходе рабочей встречи в Москве договорились создать совместную рабочую группу с целью регулярного обсуждения вопросов применения «Третьего энергетического пакета» и влияния данной законодательной инициативы на выполнение долгосрочных контрактов «Газпрома».

Также стороны рассмотрели перспективы российско-европейского взаимодействия в газовой сфере. Участники сошлись во мнении о необходимости подготовки и проведения в первом квартале 2011 года презентации, посвященной потенциальным возможностям развития сотрудничества между «Газпромом» и Европейским Союзом.

Г.ЭТТИНГЕР от имени Европейской Комиссии выразил удовлетворение ходом и итогами российско-польских переговоров о сотрудничестве в газовой сфере.

«Третий пакет», предложенный Еврокомиссией еще в 2007 году, описывает новые правила игры на европейском газовом рынке. Документ, в частности, предполагает, что компании–продавцы газа и электричества не должны владеть транспортными сетями, так как это приводит к искусственному повышению цен.

Отдельно в документе прописано, что эти правила должны применяться не только к европейским компаниям, но и к фирмам из третьих стран, работающим в ЕС. В «Третьем пакете» отмечается, что власти каждой из европейских стран могут отказать компании в праве вхождения на ее внутренний рынок в двух случаях: если компания не отвечает требованиям разделения добычи и транспорта или если ее появление на рынке может угрожать энергобезопасности членов ЕС.