Взрыв в центре Варшавы: пострадали два человека

В центре Варшавы в результате взрыва в квартире жилого дома пострадали три человека, двое из которых правоохранители.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, по предварительным данным полиции, взрывное устройство сдетонировало у 31-летнего мужчины в то время, как правоохранители пытались войти в квартиру, где он находился со своей бывшей девушкой.

Милиционеры и мужчина, которые были доставлены в больницу, получили незначительные ранения.

По данным полиции, мужчина пришел сегодня утром в квартиру своей бывшей девушки, которая жила с мамой.

Утром матери не было дома, а когда она вернулась, то не смогла попасть в квартиру и вызывала полицию.

Специальные службы эвакуировали жителей дома и проверяют квартиру на наличие других взрывных устройств.