Еврокомиссия может подать в суд на Польшу за сделку с Москвой

Европейская комиссия может возбудить судебный иск в Европейском суде в отношении Польши, которая 29 октября подписала соглашение с Россией о поставках российского газа до 2022 года и его транзите до 2019 года. Такое мнение высказали эксперты американской разведывательно-аналитической компании Stratfor.

Брюссель считает, что польско-российский договор нарушает антимонопольное законодательство Евросоюза. "Настоятельные призывы Еврокомиссии привести сделку между Польшей и Россией в соответствие с европейскими нормами о разукрупнении, могут осложнить отношения Варшавы с Брюсселем", - цитирует статью, опубликованную в польском издании Warsaw Business Journal, Deutsche Welle.

До сих пор страны Центральной и Восточной Европы рассматривали Брюссель в качестве защитника от энергетической монополии Москвы, продолжают аналитики. Однако теперь, по их словам, польские власти выражают недовольство по поводу вмешательства Еврокомиссии в ее сделку с Россией.

По словам аналитиков, российские поставки являются единственной для Польши возможностью газоснабжения в ближней и среднесрочной перспективе. Поэтому, считают они, "попытки Евросоюза воспрепятствовать российской монополии на энергоносители могут потерпеть поражение от Варшавы".