Суд в Венеции примет решение по иску украинских моряков

В Министерстве иностранных дел Украины не исключают, что суд в Венеции на протяжении двух дней примет решение по иску украинских моряков – членов экипажа судна Delphin, которым судовладелец задолжал заработную плату.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, об этом сообщил заместитель главы МИД Руслан ДЕМЧЕНКО.

Он напомнил, что ситуация вокруг судна Delphin находится на особенном контроле Министерства иностранных дел Украины.

Генеральное консульство Украины в Милане поддерживает постоянную связь с украинскими гражданами-членами экипажа немецкого пассажирского лайнера Delphin, арестованного в конце октября с.г. в Венеции, подчеркнул Р.ДЕМЧЕНКО.

Р.ДЕМЧЕНКО также рассказал, что, по информации капитана судна, во второй половине сегодняшнего дня в г. Гамбурге (ФРГ) состоится встреча представителей компании-оператора, владельца и администратора процесса банкротства, в ходе которой стороны должны согласовать выплату заработных плат членам экипажа, процедуру освобождения судна из-под ареста и день возможной буксировки судна из порта г. Венеции.

„Соответствующее решение суда г. Венеция по иску экипажа может быть принято на протяжении последующих двух дней”, - отметил Р.ДЕМЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, по данным МИД, 12 октября круизное судно Delphin Voyager (владелец – греческая компания Enterprises Shipping and Trading S.A., оператор – немецкое предприятие Marine Trade Consulting Gmbh), которое следовало из Венеции в Стамбул, осуществило плановое мероприятие в греческий порту Пирей.

По сообщению посольства Украины в Греческой Республике, компания-оператор отказалась выполнить финансовые обязательства перед экипажем судна, в составе которого 171 гражданин Украины, учитывая объявление себя банкротом.

В связи со сложившейся ситуацией, посольство Украины в Греции сразу начало принимать меры консульского реагирования с целью обеспечения возвращения украинских моряков на Родину. Украинским морякам было предложено подписать поручение адвокату Международного профсоюза моряков (ITF) на представительство их интересов с целью взыскания задолженности в судебном порядке.

15 октября за счет судовладельца и при содействии украинского дипломатического представительства чартерными рейсами были отправлены на Родину 100 граждан Украины из состава экипажа судна.