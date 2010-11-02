В США сегодня выборы губернаторов

В США во вторник в 37 штатах и двух территориях состоятся выборы губернаторов, сообщает корреспондент РИА "Новости".

С учетом больших властных полномочий, сосредоточенных на региональном и местном уровнях государства с федеративным устройством, эксперты рассматривают эту кампанию как подготовку плацдарма к выборам президента США в 2012 году.

В 20 регионах, где пройдут во вторник выборы, правят руководители-демократы, в 19 - республиканцы. Политологи ожидают перераспределения сил на местах в пользу Республиканской партии, для которой победой можно будет считать проведение 26 политиков в губернаторы c учетом избранных ранее. Сейчас простое большинство в масштабе страны - у демократов.

Штат Нью-Йорк выберет главу из семи кандидатов, представляющих разнообразную палитру взглядов. Главными соперниками выборов называют генпрокурора штата демократа Эндрю Куомо и бизнесмена-республиканца, поддержанного "движением чаепития", Карла Паладино.

Куомо выступает за борьбу с коррупцией, "налог на богатых", государственные стимул-пакеты, создание новых рабочих мест. Паладино обещает сокращение чиновничьего аппарата и вмешательства в бизнес, снижение налогов и, опять-таки, новые рабочие места. Он считается довольно экзотичным кандидатом, его высказывания перерастают в скандалы, он рассылает знакомым и малознакомым ролики сомнительного сексуального и расового содержания, вызывающие возмущение у многих правозащитников.

Жесткая борьба развернулась и за пост губернатора Калифорнии, который после двух сроков правления покидает Арнольд Шварценнегер.

От Республиканской партии номинирована экс-президент и гендиректор аукционной компании eBay, миллиардерша Мег Уитмэн. Ей противостоит бывший губернатор, а ныне генпрокурор Калифорнии Джерри Браун, номинированный от Демократической партии. По опросам, до последнего времени политики шли почти "ноздря в ноздрю", хотя Браун теперь немного вырвался вперед.