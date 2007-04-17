Число жертв стрельбы в Виргинском университете достигло 33 человек

Число жертв стрельбы в университетском кампусе Виргинского технического университета в городке Блэксберг достигло 33 человек, включая и самого нападавшего, который предположительно покончил с собой, передает Би-би-си. Первые выстрелы раздались в понедельник в 7:15 утра по местному времени (12:15 по Гринвичу) в студенческом общежитии, где были убиты два человека. Сначала в университете, где учатся в общей сложности 26 тыс. студентов, была объявлена тревога, но затем администрация ее отменила, и в 9:15 стрельба началась вновь, на этот раз в здании инженерного факультета, отстоящем от общежития на несколько сот метров. Здесь погибли 30 человек плюс нападавший, сообщает РБК-Украина

Студенты задаются вопросом о том, почему первое предупреждение, полученное ими от администрации, пришло в виде электронного письма более чем через два часа после первых выстрелов. Никаких публичных объявлений не было, добавляют они. Руководство учебного заведения на эти обвинения отвечает, что не могло предвидеть "второй серии" трагедии. "У нас не было причин подозревать, что произойдет еще что-то, - объясняет президент университета Чарльз Стигер. - Мы можем принимать решения, основываясь только на той информации, которой располагаем в это время. У нас не было часов на размышления". Власти пока не уверены в том, что два инцидента вообще связаны между собой: полиция обнаружена два пистолета.

Личность нападавшего предварительно установлена, однако она держится в секрете. Данных о мотиве устроенной им бойни пока нет. Кроме того, шеф местной полиции Уэнделл Флинчам не отрицает возможности, что этот человек действовал не в одиночку, хотя и добавляет: "Я не говорю, что есть кто-то еще". Не знают власти и том, был ли стрелявший студентом или нет, однако, по словам очевидцев, похоже, что он хорошо знал расположение зданий и дверей, что помогло ему не дать студентам разбежаться. Один из учащихся университета, Эрин Шихан, так описал нападавшего: "рост около 180 сантиметров, молодо выглядящий, азиат, одет странновато, почти как бойскаут, легкая рубашка с очень коротким рукавом и жилет с черным покрытием, похожий на военный".

К расследованию стрельбы в технологическом университете штата Вирджиния подключились сотрудники ФБР, передает НТВ.