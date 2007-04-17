Новые лауреаты Пулитцеровской премии

В США названы имена лауреатов самой престижной в области журналистики Пулитцеровской премии.

Ежедневная политико-экономическая газета "Уолл-стрит джорнэл" (The Wall Street Journal) получила самую престижную награду в номинации "За служение обществу" за серию расследований махинаций на финансовом рынке. Это же издание названо лучшим в освещении международной жизни.

За достижения в репортерстве отмечена портлендская газета "Орегониэн" (The Oregonian) за репортажи об истории поиска и спасения пропавшей в горах семьи.

В номинации "расследование" лауреатом премии стал Бретт Блекледж из "Бирмингем ньюс" (The Birmingham News) за его материалы о коррупции в системе двухлетних колледжей.

Пулитцеровские премии присуждаются Колумбийским университетом в Нью-Йорке. Размер премии составляет $10 тысяч. Лауреату в номинации "За служение обществу", кроме того, вручается золотая медаль.

История Пулитцеровской премии ведется с 1917 года, когда американский журналист Герберт Байярд Своп получил первую премию за серию материалов "Изнутри Германской империи", опубликованной в "Нью-Йорк уорлд" в октябре 1916 года. Формат премии принципиально предусматривает небольшую, как для Америки, сумму денежного вознаграждения, чтобы не коммерциализировать суть журналистского соревнования.

РИА "Новости"