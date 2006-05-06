Ющенко надеется, что ВР примет закон о признании воинов УПА ветеранами войны

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что принятие новым парламентом закона о признании воинов УПА ветеранами войны должно стать одним из пунктов политического соглашения о формировании парламентской коалиции. Об этом он заявил сегодня во время своего традиционного субботнего радиообращения к соотечественникам, которое было посвящено 61-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. «Верховная Рада должна отдать дань уважения всем, кто защищал свою Родину, и проголосовать за закон, который признает воинов УПА ветеранами войны. Это наш долг перед отцовским поколением. Думаю, это должно стать одним из пунктов политического соглашения о формировании коалиции”, - сказал В.ЮЩЕНКО. По его словам, досадно, что на официальном уровне государство до сих пор не признало всех, кто воевал за свободу и независимость Украины. “В этом деле я возлагаю большие надежды на новый парламент. Надеюсь, он сумеет решить вопрос статуса всех, кто воевал”, - подчеркнул Президент, добавив, что этот вопрос является очень чувствительным, «поэтому здесь нам нужна мудрость и поддержка

самих ветеранов Великой Отечественной».