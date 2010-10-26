Владелец марганецкой маршрутки прячется в России

Владелец автомобиля, попавшего в ДТП в Марганце, скрывается в России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам в Киеве заместитель министра внутренних дел Украины Василий ФАРЫННИК.

"По нашим данным, он находится в России, он скрывается. Пока он не может быть подозреваемым или обвиняемым, но все равно: водитель не был оформлен на работу, поэтому в его (владельца) действиях мы усматриваем состав преступления по статье 172 - нарушение трудового законодательства - которая влечет за собой уголовную ответственность", - сказал заместитель министра.

Он подчеркнул, что сначала владельца автомобиля необходимо найти и допросить. "Мы думаем, что пройдет этот шок, и он поймет, что за конкретные последствия, то есть за гибель людей, он не будет привлекаться к ответственности", - подчеркнул В.ФАРЫННИК.

По его словам, водитель автобуса не был оформлен на работу, соответственно, не платил налоги, поэтому в действиях владельца автомобиля усматриваются нарушения трудового законодательства.

"Санкции, предусмотренные за такое нарушение, не настолько велики, чтобы таким образом себя вести", - подчеркнул В.ФАРЫННИК.

По его словам, левое боковое стекло автобуса было тонировано на 98%. "Это почти потеря видимости", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 12 октября в Марганце Днепропетровской области на железнодорожном переезде автобус "Эталон" столкнулся с локомотивом. Автобус выехал на запрещенный сигнал светофора. Жертвами ДТП стали 45 человек, в том числе водитель автобуса.