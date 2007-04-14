Яценюк совершит рабочий визит в Москву

В понедельник, 16 апреля, министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК осуществит однодневный рабочий визит в Москву.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, в ходе визита А.ЯЦЕНЮК встретится со своим российским коллегой - министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем ЛАВРОВЫМ и секретарем Совета безопасности РФ Игорем ИВАНОВЫМ. Во время переговоров стороны обсудят актуальное состояние украинско-российских отношений и перспективу их дальнейшего развития.

В рамках визита А.ЯЦЕНЮК также планирует встретиться с представителями украинской диаспоры, посетить Украинский культурный центр в Москве и принять участие в церемонии возложения цветов к памятнику Т.Г.Шевченко.

Кроме того, министр иностранных дел Украины проведет пресс-конференцию в информационном агентстве «РИА-Новости».