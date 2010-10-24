Ведущие политики Польши взяты под охрану в связи с недавним убийством

Несколько ведущих польских политиков взяты под охрану спецслужбами Польши в связи с недавним убийством, совершенном в региональном отделении партии "Право и справедливость"в Лодзи. В минувший вторник 62-летний Рышард Ц. (в соответствии с польским законодательством, фамилия задержанного не разглашается) вошел в отделение партии в Лодзи и открыл стрельбу. От огнестрельного ранения погиб 62-летний помощник депутата Европарламента от Польши Марек Росяк, а 39-летний помощник депутата Сейма (нижней палаты парламента) Павел Ковальский получил ножевое ранение и был доставлен в близлежащую больницу в критическом состоянии. Лидером оппозиционной партии "Закон и справедливость"является брат погибшего президента Польши Леха Качиньского Ярослав Качиньский.

Задержанный Рышард Ц. заявил, что хотел убить Ярослава Качиньского и ненавидит возглавляемую им партию "Право и справедливость". В ходе расследования убийства правоохранительные органы Польши обнаружили так называемый "список Рышарда Ц.", где были фамилии известных польских политиков, которых он, вероятно, намеревался убить. Бюро охраны правительства (БОП) Польши предоставило специальную охрану бывшему премьер-министру Польши (Союз демократических левых сил) Лешеку Миллеру; вице-спикеру Сейма (правящая партия "Гражданская платформа") Стефану Неселовскому; депутату Европарламента (от партии "Право и справедливость") Яцеку Курскому; заместителю председателя партии "Право и справедливости", евродепутату Збигневу Зебро.

БОП - специальная служба, занимающаяся охраной высших должностных лиц польского государства. "Я не дискутирую со спецслужбами, которые занимаются нашей безопасностью", - сказал журналистам Лешек Миллер. По его словам, руководитель БОП проинформировал, что Миллеру "может угрожать опасность", и потому бюро решило предоставить ему спецохрану. "Если эти люди (БОП) что-то говорят, значит что-то действительно есть", - добавил польский политик. При этом Лешек Миллер отметил, что не чувствует особой опасности и не боится, так как "страх в большей степени является результатом психопатии".

РИА Новости