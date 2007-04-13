У России нет плана на случай войны в Персидском заливе

Министерство иностранных дел России не составляет планов действий на случай вооруженного конфликта между Ираном и какой-либо другой страной, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя думского комитета по международным делам.

По его словам, МИД и другие структуры исполнительной власти уже имеют просчитанные варианты действий в случае "различных сценариев" развития событий в Персидском заливе, кроме одного. "Единственный сценарий, который полностью исключается, - это военный сценарий, применение военной силы в отношении Ирана", - сказал депутат.

27 марта 2007 года российские СМИ со ссылкой на Главное разведывательное управление страны сообщили, что всё готово для нанесения массированного ракетно-бомбового удара по объектам иранской ядерной инфраструктуры.

В США при этом не исключают "никаких вариантов развития событий" в Иране.

Лента.ру