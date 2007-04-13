Янукович комментирует заявления соседей

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не считает заявление Госдумы России о ситуации в Украине вмешательством во внутренние дела нашего государства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета Министров Украины, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал, отвечая на вопросы польских СМИ.

По мнению украинского премьера, это нормальная практика. «Это Дума, это политики, это депутаты. Если они выражают свою точку зрения на политическом уровне, к этому нужно относиться спокойно. Депутаты всех стран – это политики, когда они выражают точку зрения, они выражают собственную политическую точку зрения», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, Государственная дума РФ 6 апреля приняла заявление «О ситуации в Украине и безотлагательных задачах развития и углубления российско-украинской дружбы и сотрудничества».

В то же время премьер не в восторге от заявления Президента Польши Леха КАЧИНЬСКОГО о ситуации в Украине.

Так, на вопрос журналистов, «может ли заявление Л.КАЧИНЬСКОГО о том, что Польша поддерживает прозападные силы в Украине», повлиять на атмосферу переговоров украинского премьера с польским президентом, В.ЯНУКОВИЧ ответил: «Когда цепляют на украинскую власть ярлыки - прозападный или провосточный - это не идет на пользу Украине... Но придет ли пан премьер-министр к Президенту КАЧИНЬСКОМУ с чистым сердцем после такого заявления, скажет: «Привет». У нас нет такой проблемы. Все, что мы делаем, мы все делаем от сердца и для нас это очень важно, чтобы та политика, которую мы сейчас осуществляем, была предсказуемой и надежной».

Как сообщал УНИАН, 3 апреля Президент Польши Л.КАЧИНЬСКИЙ, комментируя внутриполитическую ситуацию в Украине, заявил, что лучшим выходом из сложившейся ситуации будут честные, прозрачные, досрочные выборы Верховной Рады Украины.

19 апреля ожидается визит В.ЯНУКОВИЧА в Польшу.