Россия продлила мораторий на экспорт зерна до 1 июля 2011 года.

Как сообщили УНИАН в правительстве России, об этом премьер-министр РФ Владимир ПУТИН сказал вчера в Ростове-на-Дону на совещании по итогам проведения сезонно-полевых работ и развитию животноводства.

«Вчера мной подписано решение правительства о продлении моратория на экспорт зерна до 1 июля 2011 года», -сказал В.ПУТИН.

Он отметил, что, несмотря на сложные условия, засуху, в России собрано порядка 60 млн. тонн зерна.

В.ПУТИН подчеркнул, что с учётом имеющихся переходящих запасов, резервов интервенционного фонда собранный урожай позволит полностью обеспечить потребности страны в зерне.

По его словам, последствия засухи не могли не сказаться на положении сельхозпредприятий. По итогам девяти месяцев текущего года в отрасли зафиксирован спад производства, отметил он. «Общий спад составит примерно 10%. В прошлом году, вы знаете, в условиях экономического и финансового мирового кризиса сельское хозяйство подставило плечо экономике страны. Промышленное производство опустилось, а вот сельское хозяйство сработало с небольшим, но всё-таки плюсом», - сказал В.ПУТИН.

Как сообщал УНИАН, правительство РФ ввело запрет на экспорт зерна с территории России с 15 августа по 31 декабря 2010 года. В частности, запрет установлен на вывоз пшеницы, ячменя, ржи, кукурузы, муки пшеничной и пшенично-ржаной.