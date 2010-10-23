Финансирование боевиков в Чечне идет через Грузию?

Глава Чечни Рамзан Кадыров полагает, что финансирование чеченских боевиков продолжается через Грузию, сообщает пресс-служба руководства ЧР.

"Раньше они получали финансовую подпитку и оружие через территорию Грузии. И сегодня можно говорить, что почти единственным источником, где им помогают, где они готовятся, остается Грузия", - заявил Кадыров.

Ранее в этом месяце власти Грузии объявили об отмене виз для жителей северокавказских республик РФ. Эта инициатива вызвала сильное раздражение Москвы, замечает Би-би-си.